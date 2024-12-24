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Стилист рассказала об обувных трендах-2025: удобство, яркость и для самых смелых
В 2025 году трендовой будет считаться комфортная обувь. Так, зауженные носы уступят место открытым пальцам, а высокие каблуки — своей более удобной версии или же плоской подошве. Об этом «Радио 1» рассказала стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
В цветах же, напротив, будет цениться яркость — популярностью пользуются акцентные модели красного, желтого цветов либо металлического в золотом оттенке. Модной считается и лаковая прозрачная фактура, открывающая вид на ногу.
Самым смелым стилист посоветовала присмотреться к змеиному принту — в честь наступающего года Зеленой Деревянной Змеи.
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