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Стилист рассказала о трендовых сумках 2025 года
Сумки из замши, ретро, барсетки и клатчи — какие аксессуары будут пользоваться наибольшей популярностью в 2025 году, объяснила в беседе с «Радио 1» стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
Собеседница назвала шесть видов сумок и рассказала, какие украшения добавят аксессуарам большую привлекательность:
— бесформенные сумки — любительницам носить с собой множество вещей стоит выбирать объемные модели;
— сумка с накладными карманами или карго — в тренде будут модели с карманами на передней стороне. Их должно быть немного — не более трех;
— ретросумки — в стиле 70-х, 80-х и 90-х, выполненные в строгих формах и с четкими геометричными линиями. Можно выбрать изделия с дугообразными ручками, жестким каркасом либо винтажными замками;
— сумки из замши — приветствуются модели с декоративными элементами, например бахромой;
— барсетки либо поясные сумки — стоит выбрать среди них более элегантные модели;
— клатчи будут популярны самых разных размеров. Вместо ремешков необходимо выбирать сумки с аккуратными цепочками.
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