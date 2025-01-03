Стилист рассказала о трендовых сумках 2025 года

Сумки из замши, ретро, барсетки и клатчи — какие аксессуары будут пользоваться наибольшей популярностью в 2025 году, объяснила в беседе с «Радио 1» стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Собеседница назвала шесть видов сумок и рассказала, какие украшения добавят аксессуарам большую привлекательность:

— бесформенные сумки — любительницам носить с собой множество вещей стоит выбирать объемные модели;

— сумка с накладными карманами или карго — в тренде будут модели с карманами на передней стороне. Их должно быть немного — не более трех;

— ретросумки — в стиле 70-х, 80-х и 90-х, выполненные в строгих формах и с четкими геометричными линиями. Можно выбрать изделия с дугообразными ручками, жестким каркасом либо винтажными замками;

— сумки из замши — приветствуются модели с декоративными элементами, например бахромой;

— барсетки либо поясные сумки — стоит выбрать среди них более элегантные модели;

— клатчи будут популярны самых разных размеров. Вместо ремешков необходимо выбирать сумки с аккуратными цепочками.