Стилист рассказала об актуальных образах и цветах на новогоднюю ночь

Актуальными цветами для встречи нового, 2025 года являются золотой и цвет шоколадного мусса. Как выглядеть на празднике стильно и ярко, «Радио 1» рассказала персональный стилист и эксперт в области fashion-тенденций и истории моды Марина Герман.

По ее словам, важно, чтобы образ не выглядел старомодно, а также не терял своей актуальности и после праздника. К примеру, это могут быть вещи из плотной и качественной ткани, которые в дальнейшем можно надевать на будущие свадьбы, вечеринки или встречи с друзьями. Платья же из тонкой ткани и декорированные пайетками лишь удешевят образ и подчеркнут несовершенства фигуры.

Подойдет для встречи Нового года и костюм, важно лишь соблюсти несколько правил. «Жакет не должен быть рукавом три четверти, где пуговица будет закреплять рукав. Это маркер неактуальных фасонов, — подчеркнула Марина Герман. — Сейчас в моде жакеты полной длины и в полные рукава».

Стильно будет смотреться атласная юбка, если она немного длиннее миди, сшита из плотного атласа и скроена по косой. Если изделие длиной ниже колена, то будет выглядеть несовременно, уверяет эксперт.