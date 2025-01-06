Стилист рассказала о моде на плавные линии в женских прическах

В 2025 году модными считаются плавные линии в женских прическах и укладках. Об этом «Радио 1» рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По словам эксперта, тренд прослеживается как в классических, так и в бунтарских стрижках. «Одно из пиковых направлений укладок — ретроволны. Эта укладка представляет собой мягкие локоны, которые идеально смотрятся на каре», — заметила она.

По мнению Скороходовой, ретроволны добавляют воздушности женскому образу, но могут принести и лишний объем — это зависит от формы лица.

Среди популярных укладок специалист также упомянула такие, как каре (причем прямое каре заменяется на кудрявое) и «Гладкий Боб».