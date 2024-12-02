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Стилист рассказала, как смастерить новогодний наряд ребенку своими руками
Перед наступлением Нового года в детских садах по всей стране пройдут утренники. Многие родители ответственно подходят к выбору праздничного наряда для своего ребенка. Стилист Анна Скороходова рассказала, как можно создать костюм дочери для утренника своими руками.
«Можно использовать платье или сочетание блузы с юбкой, которую, например, усыпать искусственными цветами или бантиками. Их можно нашить в любом количестве, в любой последовательности и любого размера», – сказала эксперт в беседе с «Радио 1».
Также, по ее словам, нужно уделить внимание и выбору аксессуаров. Скороходова посоветовала ограничиться небольшим количеством, иначе девочка будет выглядеть «чересчур взросло». Эксперт добавила, что при помощи нескольких аксессуаров можно любой костюм сделать по-настоящему новогодним.
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