Стилист рассказала, как обновить весенний гардероб без лишних трат

Вместе с весной приходит желание обновления, в том числе и гардероба. Но достаточно иметь несколько базовых вещей, которые легко комбинировать с сезонными акцентами, рассказала в беседе с «Радио 1» стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

Эксперт посоветовала не относиться к моде слишком серьёзно и использовать её как способ радовать себя. По её словам, минимализм тоже имеет место, и аксессуары подходят не всем. Некоторые девушки наряжаются богато, но это зачастую оказывается лишним. Стилист рекомендовала начинать с более простых решений, обратив внимание на сумки и обувь.

Скороходова предложила выбирать сумки непривычной формы – асимметричные, объёмные модели-мешки или, наоборот, элегантные варианты с винтажной ручкой. Аксессуарный ряд, по её мнению, проще всего интегрировать в классические или романтические образы.

Что касается обуви, стилист посоветовала обратить внимание на модели с необычным носком – удлинённым, квадратным или округлым, которые сейчас на пике популярности, а также на туфельки с геометричной или квадратной шпилькой. Такой акцент не будет выглядеть чужеродным, отметила она.

Анна Скороходова призвала не превращать моду в обязательный атрибут жизни и помнить, ради чего всё это затевается: важно знать свои сильные стороны и умело их подчёркивать.