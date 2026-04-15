Общество 15 апреля 2026 17:35

Стилист призвала сделать масштабную чистку гардероба весной

Весной нужно устроить большую ревизию в своем гардеробе, избавиться от старых вещей и заново влюбиться в себя. С таким советом в беседе с «Радио 1» поделилась стилист и дизайнер одежды Селена Сафарова.

«К вещам, которые мы не носили хотя бы два или один год, уже должны выдвигаться очень серьезные вопросы: почему? Причины могут быть разными: сложно подобрать пару, вещь куплена импульсивно "как у подруги" или просто перестала вдохновлять. Задача — честно ответить себе на эти вопросы», - подчеркнула она.

По ее словам, вещи, которые выглядят неопрятно и не свежо лучше сразу отправлять в утиль, а остальным можно дать вторую жизнь. А основным трендом на весну 2026 Сафарова назвала – влюбиться в себя.

