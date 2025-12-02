Стилист посоветовала благородные цвета и струящиеся силуэты для встречи Нового года

Встречать Год Лошади, который наступит в 2026-м, стоит в образе, подчёркивающем элегантность и благородство. Такие рекомендации в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» дала стилист, автор и организатор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова.

Основу праздничного образа, по ее словам, должны составить цвета, ассоциирующиеся с лошадьми и их энергией: белый и молочный (для легкости и чистоты), коричневый и карамельный (для стабильности и дороговизны), а также насыщенный синий (для свободы и масштаба). Яркие акценты можно добавить с помощью красного или бордового, которые особенно подчеркнут женскую энергию.

«Главная рекомендация — не перенасыщать образ. Энергия лошади — это про благородство», — пояснила Мингазова.

Стилист посоветовала выбрать либо открытый верх, либо открытый низ, но не всё сразу, чтобы избежать вульгарности. Что касается ткани, стоит отдать предпочтение шелку, атласу, бархату.

«Я бы рекомендовала струящееся платье, платье с открытыми плечами, платье-футляр. Также вечерний костюм с женственными линиями», — добавила эксперт.