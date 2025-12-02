news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 13:40

Стилист посоветовала благородные цвета и струящиеся силуэты для встречи Нового года

Читайте нас в
Телеграм

Встречать Год Лошади, который наступит в 2026-м, стоит в образе, подчёркивающем элегантность и благородство. Такие рекомендации в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» дала стилист, автор и организатор проекта Fashion Iftar Джаннат Мингазова.

Основу праздничного образа, по ее словам, должны составить цвета, ассоциирующиеся с лошадьми и их энергией: белый и молочный (для легкости и чистоты), коричневый и карамельный (для стабильности и дороговизны), а также насыщенный синий (для свободы и масштаба). Яркие акценты можно добавить с помощью красного или бордового, которые особенно подчеркнут женскую энергию.

«Главная рекомендация — не перенасыщать образ. Энергия лошади — это про благородство», — пояснила Мингазова.

Стилист посоветовала выбрать либо открытый верх, либо открытый низ, но не всё сразу, чтобы избежать вульгарности. Что касается ткани, стоит отдать предпочтение шелку, атласу, бархату.

«Я бы рекомендовала струящееся платье, платье с открытыми плечами, платье-футляр. Также вечерний костюм с женственными линиями», — добавила эксперт.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025