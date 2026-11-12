Стилист Пелар рассказала, чем заменить черный цвет в одежде

Коричневый постепенно становится новым базовым цветом гардероба, вытесняя привычный черный. Об этом стилист Юлия Пелар рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, изменение подхода к базовому гардеробу связано в том числе с сезонностью. Осенью и зимой особенно актуальны природные оттенки – бежевый, охра, хаки, бордо и коричневый.

«Привычный нам черный цвет постепенно уступает место коричневому. Причем речь идет не только об отдельных каких-то модных вещах, но и о пересмотре самого понятия базового гардероба», – отметила Пелар.

Она подчеркнула, что коричневый представлен в коллекциях мировых дизайнеров в разных оттенках – от молочного шоколада до глубокого эспрессо.

«Это природная палитра, сложные приглушенные оттенки, которые мы называем полухроматами. И именно они особенно органично смотрятся в осенне-зимнем гардеробе», – пояснила стилист.

По ее мнению, переход этих оттенков с подиумов в повседневные образы свидетельствует о том, что коричневый становится не просто сезонным трендом, а полноценной основой гардероба.