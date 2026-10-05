Стилист Пелар назвала признаки идеального свитера на осень 2026

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Этой осенью базовый свитер не обязательно должен быть нейтрального цвета. Стилист Юлия Пелар посоветовала использовать эту вещь как яркий акцент в образе.

«Верхняя одежда у большинства из нас довольно спокойная: черная, серая, бежевая, а свитер – прекрасная возможность добавить цвет именно к лицу. Он может быть и красный, и желтый, и насыщенно бирюзовый, и оттенка хурмы. А если хочется чего-то поспокойнее, то на помощь приходят винные оттенки, бордо, горький шоколад», – сказала она в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, хороший базовый свитер должен сочетаться минимум с тремя-четырьмя вариантами низа – джинсами, брюками или юбкой. При этом более современно выглядят полуприлегающие и слегка свободные модели, которые не сковывают движения.

«Объемный свитер очень красиво работает на контрасте с более легким низом, например, шелковистой юбкой или с кружевом, струящимися брюками. Получается сочетание плотной и легкой фактуры, и за счет этого простой образ выглядит интересным. Если свитер покупается как рабочая, базовая вещь на несколько сезонов, я бы обязательно смотрела не только на красивый цвет, но и на качество трикотажа. Шерсть с кашемиром – самые благородные варианты», – добавила Пелар.

При выборе модели также стоит учитывать верхнюю одежду. Слишком объемные рукава могут мешать надевать пальто или куртку.

«Бывает, покупаем прекрасный объемный свитер с огромными рукавами, а потом выясняется, что ни в одну нашу куртку и пальто эти рукава не помещаются. Поэтому, если есть возможность, примеряйте свитер сразу с верхней одеждой. Вам должно быть удобно двигать руками, ничего не должно собираться огромным комком в районе подмышек», – посоветовала Пелар.