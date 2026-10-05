Стилист Пелар назвала модные модели верхней одежды на осень 2026 года

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При выборе верхней одежды на осень 2026 года стоит в первую очередь обращать внимание на крой и посадку вещи, а не на ее цвет или состав материала. Об этом рассказала стилист Юлия Пелар.

По ее словам, именно силуэт помогает определить, насколько современно выглядит одежда. Со временем меняются пропорции вещей, в том числе объем, длина рукавов и линия плеч.

Одним из заметных трендов сезона эксперт назвала парки с меховой отделкой. При этом мех может быть как натуральным, так и искусственным. Особенно актуальны модели с крупными воротниками из овчины. Такой вариант, по словам Пелар, подойдет любителям расслабленного, спортивного и городского стиля.

Еще одной актуальной моделью стилист назвала бомбер. Его можно сочетать не только с джинсами, но также с юбками, платьями и широкими брюками.

«Причем я бы смотрела не только на короткие спортивные бомберы из плащевки, но и на более объемные модели, которые прикрывают ягодицы, модели из шерсти, кожи. Например, с меховой отделкой», – поделилась стилист в беседе с «Радио 1».

Для приверженцев классики Пелар посоветовала обратить внимание на базовые пальто прямого кроя. Они могут быть однобортными или двубортными, с поясом или без него.

«Из актуальных вариантов я бы отдельно отметила однобортное пальто чуть ниже колена. Но его довольно сложно стилизовать. Поэтому, если вы ищете именно универсальную модель на несколько сезонов, я бы смотрела на длину midi/maxi. Такое пальто гораздо проще сочетать и с брюками, и с юбками, и с платьями», – посоветовала она.

Отдельное внимание эксперт уделила выбору подходящего размера пальто. Для проверки она рекомендовала надеть вещь поверх плотного свитера, поднять руки и подвигаться.

«Если в районе плеч и рукавов все натянулось, и вам хочется немедленно его снять, значит, оно вам мало», – объяснила Пелар.