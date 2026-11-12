Стилист объяснила, с какими цветами сочетать коричневый в гардеробе

Коричневый цвет может стать основой базового гардероба и альтернативой привычному черному. Он сочетается как с нейтральными, так и с яркими оттенками. Об этом стилист Юлия Пелар рассказала в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, одно из главных преимуществ коричневого – универсальность. Он позволяет создавать более мягкие цветовые сочетания, чем классический черно-белый контраст.

«Глубокий темно-коричневый, например, шоколадные брюки и молочный кашемировый джемпер – это уже очень красивое, элегантное сочетание, которое выглядит мягче, чем привычный черно-белый контрастный комплект», – отметила Пелар.

Стилист посоветовала сочетать коричневый с голубым, розовым, персиковым, насыщенным синим, зеленым и желтым. Одной из наиболее выразительных комбинаций для осенне-зимнего сезона она назвала шоколадный и бордовый оттенки.

Кроме того, коричневый может быть более выигрышным выбором для одежды у лица. Как пояснила эксперт, черный из-за высокой контрастности способен подчеркнуть тени под глазами, неровности тона кожи и морщины. Особенно заметным этот эффект может стать с возрастом, когда естественная контрастность внешности снижается.

«А коричневый, особенно если правильно подобрать его температуру и насыщенность, может смотреться значительно мягче и деликатнее», – добавила стилист.

При этом Пелар подчеркнула, что базовый гардероб не обязательно должен состоять из черных брюк, жакетов и аксессуаров. Его цветовая палитра должна учитывать индивидуальные особенности внешности и предпочтения человека.