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Стилист объяснила, как правильно подобрать трендовый головной убор зимы-2025
Этой зимой неожиданную популярность приобрели вязаные чепчики. Как правильно подобрать головной убор и на что обратить внимание, в беседе с «Радио 1» объяснила стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
По ее словам, покорившие «народный Олимп» чепчики уже давно набирали популярность. Сейчас же их можно встретить в ассортименте многих известных брендов.
Однако стоит учитывать, что это специфический элемент, который важно грамотно интегрировать в свой гардероб. Поэтому в первую очередь стоит оценить материал, из которого он изготовлен.
«Чепчик должен плотно сидеть на голове. Обычно он из трикотажа, но сейчас мы видим модели из искусственного меха, из каких-то водонепроницаемых материалов — это что-то более интересное и экспериментальное», — поделилась мнением стилист.
Если головной убор планируется сделать самостоятельно, необходимо обратить особое внимание на подбор материала, комфорт и элегантность модели. Для трендовых чепчиков в настоящее время характерны удлинненные ушки либо вязочки.
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