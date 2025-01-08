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Стилист назвала модные стрижки этого года
Стилист Анна Скороходова рассказала, какие стрижки будут модными в наступившем году.
Во-первых, она предложила каре с рваными концами. По ее словами, это может стать ультрамодным решением, «которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавят образу драйва и дерзости».
Вторым вариантом может стать Пикси Боб с челкой. «Длина может варьироваться от ультракороткой до средней - зависит от лица и пожеланий. Добавит образу шарма», – сказала стилист в беседе с «Радио 1».
Также следует рассмотреть стрижку Паж с объемной челкой. Скороходова отметила, что такая прическа подойдет для густых волос. С помощью нее можно акцентировать внимание на скуловую часть, добавила спикер.
Для длинных волос подойдет классический каскад. По словам специалиста, он добавит женственности образу.
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