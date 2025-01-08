Стилист назвала модные стрижки этого года

Стилист Анна Скороходова рассказала, какие стрижки будут модными в наступившем году.

Во-первых, она предложила каре с рваными концами. По ее словами, это может стать ультрамодным решением, «которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавят образу драйва и дерзости».

Вторым вариантом может стать Пикси Боб с челкой. «Длина может варьироваться от ультракороткой до средней - зависит от лица и пожеланий. Добавит образу шарма», – сказала стилист в беседе с «Радио 1».

Также следует рассмотреть стрижку Паж с объемной челкой. Скороходова отметила, что такая прическа подойдет для густых волос. С помощью нее можно акцентировать внимание на скуловую часть, добавила спикер.

Для длинных волос подойдет классический каскад. По словам специалиста, он добавит женственности образу.