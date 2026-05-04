Стилист назвала антитрендом высокие каблуки и рассказала о моде летом 2026
Стилист, дизайнер одежды и аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» заявила, что идеальный летний гардероб начинается с базовой архитектуры.
Эксперт отметила, что сначала стоит проверить, можно ли составить из имеющихся вещей 15–20 комплектов. Если нет – пора пересмотреть подход. Сегодня новая роскошь – это комфорт, выбор себя и своих решений, добавила она.
По мнению стилиста, в тренде летом 2026 будут:
- платья А-силуэта длины миди с подчеркнутой талией;
- юбки любых длин (от ультра-мини до макси), причем юбка может стать главным героем образа: пайетки, перья, лакированная кожа в паре с простой белой футболкой и кроссовками;
- льняные костюмы;
- белая рубашка свободного кроя и брюки-бермуды с невысокой посадкой.
Скороходова отметила, что высокие каблуки официально объявлены антитрендом. Им на смену приходят кожаные сандалии городского типа и туфли на устойчивом каблуке до 5 сантиметров (модель с открытой пяткой и острым носом).
Из аксессуаров сейчас в тренде массивные браслеты, моносерьги, выразительные кольца, плетеные сумки из мягкой кожи или текстиля (современная ретроэстетика), а также ремни, солнцезащитные очки с выразительной геометрией и шелковый платок или косынка, добавила стилист.