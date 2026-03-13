news_header_top
Общество 13 марта 2026 13:28

Стилист назвал вещи с низкой посадкой и объемные сумки главными трендами весны

Главными модными трендами этой весны стали вещи с низкой посадкой и объемные сумки. Об этом сообщил стилист Алексей Сухарев.

«Вещи, которые необходимо иметь в этом сезоне: первое – это очень объемная сумка, которая может быть сделана из кожи, замши, возможно, мягкой формы», – отметил он в беседе с NEWS.ru.

Сухарев добавил, что в тренде остаются и вещи с заниженной талией – джинсы, брюки, платья и юбки.

«Основной принт сезона – это горох в самых разных своих проявлениях. На втором месте по популярности цветочный принт, на третьем – полоска», – поделился Сухарев.

Кроме того, стилист посоветовал обратить внимание на жакеты в гусарском стиле с историческими мотивами, которые хорошо сочетаются с повседневной одеждой – кедами, джинсами и белой майкой. При этом, по его словам, чрезмерный оверсайз постепенно выходит из моды, уступая место более элегантным силуэтам.

