Стилист Давыдова из Казани дала пять советов по созданию образа к 8 Марта

Стилист Лилия Давыдова из Казани дала пять советов по созданию неповторимого образа к 8 Марта и другим праздничным мероприятиям.

Совет №1: используйте в образе постельные тона (розовый, лавандовый, персиковый или голубой). Как сказала стилист, такие цвета ассоциируются с весной, подчеркивая женственность, пишут «Казанские ведомости».

Второй совет: используйте в образе «цветочные мотивы». Одежда с таким принтом подчеркнет игривость и легкость. Выбрать можно как яркие, так и нежные оттенки – все они подчеркнут ваше настроение и любовь к весне.

Совет №3 подойдет для тех, кто хочет подчеркнуть свою легкость: остановите выбор на легких тканях, например, шифон, шелк или лен. Также женственность и утонченность отлично покажут платья с фигурными вырезами, асимметричные юбки или облегающие топы.

Четвертый совет: выбирайте удобную обувь. Так, комфорт и элегантность отлично подчеркнут ботильоны, балетки или туфли на устойчивом каблуке. И при этом с такими элементами одежды вы не устанете, отмечает стилист.

Совет №5: используйте аксессуары, которые подчеркнут гармоничность образа и вашу индивидуальность. Например, подойдет элегантная сумка, стильные украшения или любимый парфюм. Такие «мелочи» также придадут вам уверенности и подарят ощущения неповторимости. Главное – чтобы аксессуары сочетались между собой.

Так, для романтического ужина отлично подойдет шелковое платье пастельного оттенка, туфли на каблуке, минимум аксессуаров. Если вы идете на вечеринку, то выберите яркий брючный костюм или юбку-мини с топом, обувь на платформе, акцентные украшения.

Для похода в театр или на концерт лучше надеть классическое платье-футляр, жакет, туфли-лодочки, жемчужное ожерелье. Если вы отмечаете праздник в семейном кругу, то отдайте предпочтение платью-свитеру или миди-юбке с блузкой, удобной обуви неброским аксессуарам.