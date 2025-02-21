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Общество 21 февраля 2025 19:13

Стилист дала советы при выборе одежды в интернете

Стилист Марина Герман дала россиянам несколько советов, как выбирать одежду в онлайн-магазинах, чтобы не разочароваться. Отметим, что в среднем россияне тратят на покупки в интернете 14,7 тыс. рублей в месяц, пишет «Радио1».

Для начала надо понять, что вам подходит, посмотреть обзоры, подборки, найти свой стиль. Причем образ должен совпадать с фигурой, с цветом, который вам идет. Также следует обращать внимание на длину и ткань модели.

Еще перед покупкой нужно почитать отзывы об изделии, обращать внимание на фото людей в этой одежде.

Смотрите и на состав одежды, чтобы не испортить вещь через пару дней. К примеру, пальто должно быть минимум на 50% сделано из шерсти, поделилась Герман.

#интернет-покупки #советы #полезная информация
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