Стилист дал советы по выбору образа для встречи Нового 2026 года

При выборе наряда для встречи Нового 2026 года стоит в первую очередь ориентироваться на комфорт и формат мероприятия, а не на слепое следование модным трендам. Об этом рассказал стилист Никита Карстен в беседе с «Радио 1».

Эксперт отметил, что универсального решения для праздничного образа не существует – многое зависит от места и компании. «Если вы в кругу семьи, то я за то, чтобы образ был удобным и комфортным. Может, даже какой-то домашний костюм. Если это корпоратив или светский выход, то тут важно чувствовать себя уверенно», – сказал Карстен.

Для вечерних выходов стилист рекомендует придерживаться принципа одного выразительного элемента, чтобы не перегружать образ. По его словам, лучше сделать акцент либо на ноги, либо на зону декольте, сохранив баланс и сдержанность.

«Если у вас красивые ноги, то это может быть прямое платье, но закрытое сверху. Если хочется декольте, то закрываем ноги. Это базовая часть, потому что мы в порыве праздника хотим все самое лучшее», – пояснил он.

Говоря о модных тенденциях 2026 года, Карстен подчеркнул, что на первый план выходит индивидуальность. Среди актуальных направлений он выделил стилистику 80-90-х годов, а также элементы, вдохновленные русским фольклором.

«Бархат вернулся в моду, как и шелк, атлас. Вся стилистика 80-х, 90-х снова с нами. Очень классно, если вы найдете платье из бархата с акцентом на талию», – отметил стилист.

Кроме того, эксперт посоветовал не превращать праздничные вещи в «одноразовые». По его мнению, разумнее дополнять базовые элементы гардероба отдельными акцентными деталями – например, блестящими аксессуарами или пайетками, которые легко интегрировать в повседневные образы.