Стержень сохранен: с каким багажом «Зенит» закончил предсезонку на Кубке легенд

Казанский «Зенит» ограничился бронзой на Кубка легенд в Москве. Пережив летний исход лидеров, выступая практически без Максима Михайлова, команда Алексея Вербова сначала проиграла полуфинал «Динамо», но затем разгромила «Локомотив». Как завершили предсезонку и с каким багажом подходят казанцы к сезону — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

Поражение на тоненького от главного фаворита сезона

Полуфинальный матч с «Динамо» пожалуй стал для казанского «Зенита» первым настоящим испытанием после самого масштабного «обновления крови» за последние годы. Да, был групповой этап Кубка легенд в Новосибирске и Казани, однако с действительно топовыми клубами, собранными из звезд, команда Вербова еще не встречалась. При всем уважении, «Локомотив» хоть и силен, но традиционным грандом пока не является.

В Москве же в полуфинале перед казанцами предстало «Динамо», которое точно будет главным фаворитом предстоящего сезона. Да, в итоге казанцы свой полуфинал «Динамо» проиграли со счетом 1:3 (19:25, 30:28, 25:23, 28:26), но послевкусие подопечные Алексея Вербова оставили скорее положительное, чем отрицательное, и уж точно у болельщиков претензий к ребятам не осталось. «Зенит» оставил цельное впечатление.

Главной интригой вечера, безусловно, стало противостояние с Дмитрием Волковым. Звездный доигровщик, еще недавно определявший победный почерк «Зенита», теперь защищает цвета бело-голубых — и именно экс-зенитовец в критические моменты фактически «прибил» свою бывшую команду, записав на свой счет 17 очков и решив исходы затяжных концовок. Тем не менее, обновленный «Зенит-Казань» зубы показал. Отличный матч выдал диагональный Михаил Хлякин, настрелявший 20 очков и отметившийся тремя эйсами подряд, а доигровщик Михаил Лабинский добавил 14 баллов. «Зенит» уверенно забрал первый сет (25:19) и навязал сопернику сумасшедшую борьбу в последующих партиях, где судьба победы решалась на самом тоненьком балансе.

Что важно, симпатично выглядела и молодежь. Да, в нервных концовках сказались собственные ошибки, проблемы с приемом и мощный блок москвичей во главе с Ильей Власовым. Очевидно, что этой команде пока не хватает стабильности проводить сеты ровно, на что указывал Вербов.

«Понравился матч. Опять мы играем перепадами, какими не хотелось бы, но мы – молодая команда, хоть я не люблю это слово, но такие детские ошибки, какие мы допускаем, говорят, в первую очередь, о молодости, а во вторую – о потере внимания и концентрации на фоне усталости – тогда и начинаются простые ошибки».

Однако этот полуфинал показал главное: несмотря на уход ключевых игроков и поиск новой игровой химии, команда Вербова сохранила характер. «Зенит» доказал, что способен на равных соперничать с главным фаворитом сезона. После игры наставник «Динамо» признавал, что просто его команде точно не было.

«Могу сказать, что соперник придавил нас подачей. Особенно в первом сете, и во втором сете соперник подавал мощно — нас отодвинули от сетки. Это сделало разницу в первой партии, а во второй пришлось к этой ситуации серьезно адаптироваться, за что спасибо парням, которые совершили необходимые для этого действия», — говорил Константин Брянский.

Бронзовый аккорд: как «Зенит» уверенно разобрался с «Локомотивом»

И накануне команда Вербова быстро подтвердила, что без медалей уезжать с этого турнира не планирует. Стартовая партия прошла под диктовку казанцев, пусть и не сразу. Команда захватила брейковое преимущество после эйса Романа Романовского (8:6), с подачей которого не справился либеро Семен Кривитченко.

Уже к середине первого сета за счет классного приема казанцы заработали трехочковое преимущество и так его практически не упускали до самого конца. «Зенит» был очень хорош в атаке — казанцы больше добивали мячей, позитивная доводка мяча была явно качественнее, чем у Новосибирска. Особенно классно выскакивал Влад Давыскиба, заколачивая мячи в зону «Локомотива» из второй линии. Отлично вписался и Михаил Хлякин. Диагональный забил ряд сложнейших мячей, а ближе к концовке сета серией подач выбил из приема Омара Курбанова (22:16), став лучшим бомбардиром отрезка с 7 очками. Как итог — уверенные 25:19 в стартовой партии.

Во второй партии, когда казалось, что «Локомотив» оправился и готов переламывать ход игры — на табло впервые горело преимущество новосибирцев (5:6), — на авансцену вышел все тот же Хлякин и устроил ад сопернику своими мощнейшими и безупречными подачами, оформив три эйса подряд и вызвав восторг у московской публики на трибунах. Следом со своим блоком и завершением на сетке подключился и Давыскиба. Константин Абаев словно почувствовал, что Владислав поймал кураж, и старался играть на белорусского доигровщика. Этот поединок ему явно удавался значительно больше, чем накануне с «Динамо». В итоге — комфортные +5 к концовке партии благодаря новым эйсам Хлякина и шикарным спасениям в защите от Давыскибы и Михаила Лабинского. И при счете 20:15 было ощущение, что это конец для «Локомотива».

Правда, дальше казанцы устроили своим болельщикам семь кругов ада, отдав все преимущество и устроив качели на сетболе. У Новосибирска включился Фёдор Воронков, который вернул свою команду в игру фирменными эйсами, Лучано Де Чекко давал эмоции на сетке, а плотные блоки Раджаба Шахбанмирзаева и Дмитрия Лызика восстановили равенство (24:24).

Но, как говорится, если бы нервных концовок не было в матче с «Локомотивом», то это был бы не матч с «Локомотивом». В концовке зарешали таки тот же Давыскиба и Романовский.

Вот тут-то у Казани и сработал тот характер, который, похоже, удалось сохранить наставнику «Зенита» в команде даже с уходом почти всех аксакалов: после помарки Де Чекко и простой перекидки мяча соперником Константин Абаев первым касанием вывел на удар Лабинского, который поставил победную точку (30:28).

Ну а в третьей партии казанцам нужно было лишь довести дело до конца в матче с демотивированным «Локомотивом». Разгром 3:0 в игре с традиционно неудобной для «Зенита-Казань» командой — пожалуй, лучшее подтверждение, что коллектив у Алексея Вербова даже в ее нынешнем «облегченном» состоянии весьма боевит.

Без Волкова, Вольвича и почти без Михайлова. Стержень сохранен

Как мы уже отмечали выше, «Зенит-Казань» этого сезона будет совсем другой командой, которую Алексею Вербову фактически пришлось пересобирать. Летом в петербургский «Зенит» отправился блокирующий Артем Вольвич, а один из ключевых атакующих игроков Дмитрий Волков перешел в московское «Динамо». Ну а многолетний лидер атак Максим Михайлов со своей невероятной подачей почти не привлекался к играм турнира — Пулемет Максим появился на площадке лишь на пару сетов в полуфинале против москвичей и полностью пропустил вчерашний поединок за третье место.

Тем приятнее отмечать, что сменщики заступили на смену как минимум неплохо. Тот же бронзовый матч превратился в бенефис Хлякина, набравшего 16 очков при лучшем показателе полезности (+10) и половине командных эйсов (3 из 6 у Казани). Давыскиба добавил 13 баллов, став лидером по брейковым очкам (7) при 65% реализации атак.

Цифры, как известно, не обманешь