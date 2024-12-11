«Стереотип уходит в прошлое»: 74% старшеклассников хотят получить рабочие профессии

Стереотипы, сложившиеся в обществе относительно представителей рабочих профессий, уходят в прошлое. Популярность таких специальностей среди молодежи растет — 74% старшеклассников планируют продолжить обучение в колледжах. Об этом говорят данные аналитического доклада «Профессионалитет: новый взгляд на карьеру рабочего».

Исследование провели АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минпросвещения России и 38 экспертами. По его результатам обучаться в вузах после школы хотят только 14% учащихся старших классов. Остальные планируют поступить в колледжи после 9 или 11 класса. При этом 57% заявили, что считают учебу в колледже и получение рабочей специальности престижным и полезным.

Как отметила заместитель генерального директора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая, ребят привлекают возможность быстрого старта карьеры, стабильность и размер дохода, который поможет обеспечить раннюю финансовую независимость, получение соцпакета и необходимой инфраструктуры.

Большую роль в изменении взгляда на рабочие специальности сыграл проект «Профессионалитет».

«Это возможность пройти обучение по ускоренным программам под запросы работодателей. Для студентов это возможность совмещения обучения и работы на предприятии. Также сейчас тренд — это освоение дополнительных рабочих профессий и получение квалификаций и разрядов, обучение на оборудовании работодателя — ребята обучаются в современных мастерских и лабораториях, и для них это очень важно», — прокомментировала Осадчая.

Проект предоставляет преимущества и преподавателям. Они могут повысить квалификацию на предприятиях. Заинтересовывает участников и практика наставничества, которая позволяет проводить ребят по всем карьерным трекам.

Таким образом, в обществе формируется новый взгляд на представителя рабочих профессий. Теперь это квалифицированный специалист, который работает на новом оборудовании, в современных зданиях, управляет роботами или автоматизированными станками. Помимо этого, он успешный и уважаемый человек, его труд хорошо оплачивается. Такой образ, в свою очередь, повышает интерес молодежи к рабочим профессиям наравне со стипендиями, выплатами, гарантией трудоустройства и другими преимуществами, которые предоставляют студентам и молодым специалистам.

Кроме того, большое влияние на область рабочих профессий оказала цифровизация. Она выдвинула на первый план новые компетенции: умение работать с цифровыми технологиями, совмещение смежных специальностей, критическое мышление, навык быстрого решения проблем, непрерывное обучение, а также быструю адаптацию к изменениям.

В то же время эксперты отмечают и проблемы в обучении. Это в том числе несоответствие образовательных программ и навыков, которыми обладают выпускники, запросам работодателей. Это осложняет трудоустройство и адаптацию на рабочем месте, а работодателю приносит дополнительные расходы на дополнительное образование молодых специалистов. Программа «Профессионалитет» нацелена на борьбу с этой проблемой. Работодатели вовлекаются в процесс обучения, делается упор на практику и формирование необходимых компетенций.

Отличительной чертой рабочих специальностей, заявила Осадчая, является скорость карьерного старта — рабочие начинают его прямо во время учебы. Кроме того, им доступно освоение смежных специальностей, освоение специфики производства. При наличии желания они могут быстро расти как управленцы или как профессионалы, открыть собственное дело.

Основные результаты проекта «Профессионалитет» 2022-2024 годах:

– В 79 регионах есть образовательно-производственные и образовательные кластеры;

– 370 кластеров открыто совместно с предприятиями-партнерами;

– 1,52 млн студентов получают рабочую профессию в образовательных кластерах по 24 отраслям экономики ведется обучение;

– Более 2 тыс. предприятий-работодателей стали участниками проекта, инвестировав более 6 млрд рублей в развитие кластеров;

– 137 тыс. молодых специалистов стали выпускниками «Профессионалитета» в 2024 году.

Федеральный проект «Профессионалитет» соответствует задачам национальных проектов «Образование» и «Производительность труда».