Стереоскоп в Казанском Кремле показывает, как выглядела ул. Кремлевская сто лет назад

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В Казанском Кремле установили новый стереоскоп, позволяющий увидеть, как выглядела улица Кремлевская (ныне улица Шейнкмана – центральная улица Кремля) более века назад. Устройство находится слева от входа через Спасскую башню, перед Выставочным залом «Манеж», сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

В экспонате используется архивное изображение из фондов Музея-заповедника «Казанский Кремль» – открытка «Казань. Кремлевская улица», выполненная фототипией Отто Ренара и изданная Т-вом К. П. в период 1904-1910 годов.

Первый стереоскоп появился на территории Кремля в декабре 2024 года. С его помощью посетители могли увидеть, как выглядела Башня Сююмбике 100 лет назад.

Стереоскоп – оптический прибор, создающий эффект объемного изображения. На рубеже XIX-XX веков такие устройства были особенно популярны и стали предшественниками современных 3D-технологий. Теперь они представлены в формате уличных экспонатов, доступных всем желающим.

Чтобы воспользоваться устройством, достаточно посмотреть в окуляры – изображение оживает в формате 3D: перед посетителем предстает архитектура Кремля и объекты, в том числе утраченные.

Благодаря глубине изображения можно рассмотреть детали, которые недоступны на обычных фотографиях.

В стереоскопе представлены:

Церковь священномучеников Киприана и Устиньи – основана 4 октября 1552 года, существовала до 1930-х годов.

Манеж, построенный в 1880-е годы для военной подготовки юнкеров; сегодня здесь расположен Выставочный зал «Манеж».

Бывшее здание Юнкерского училища, возведенное в 1840-е годы по проекту П. Г. Пятницкого. В советское время здание надстроили третьим этажом. Сейчас его занимают Центр «Эрмитаж-Казань», Музей естественной истории Татарстана, Национальная художественная галерея «Хазинэ» и Музей-мемориал Великой Отечественной войны.

Пятиярусная колокольня Благовещенского собора XVII века, утраченная в советский период. Сейчас ее место отмечено брусчаткой.

Башня Сююмбике, предположительно построенная в XVII-XVIII веках, названная в честь казанской царицы Сююмбике и служившая дозорной башней.

Здание Присутственных мест, возведенное в 1767-1773 годах под руководством архитектора В. И. Кафтырева. Первоначально это была губернская канцелярия; сегодня здесь расположены выставочные пространства.

Посмотреть в стереоскоп можно бесплатно.