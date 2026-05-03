Степашин: России нужны трудовые ресурсы, но не мигранты с криминальным прошлым

России необходим приток трудовых ресурсов из-за рубежа, однако речь не должна идти о мигрантах, связанных с преступной деятельностью. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

Он подчеркнул, что подход к миграционной политике должен быть взвешенным.

«Я был бы очень аккуратен, когда мы говорим, что мигранты нам не нужны. Бандиты-мигранты нам не нужны, безусловно. Но без трудовых ресурсов [мигрантов] мы не сможем обойтись», – сказал Степашин.

По его словам, на российском рынке труда сохраняется дефицит рабочих кадров в ряде отраслей.

«В том числе в строительной отрасли, в производственной отрасли. Станочников не хватает, разнорабочих не хватает», – отметил он.