Степашин назвал ошибкой Сталина присоединение Западной Украины к СССР

Одна из главных ошибок Иосифа Сталина - присоединить к Советскому Союзу земли Западной Украины, ранее принадлежавшие Польше. Так считает председатель Императорского православного палестинского общества, бывший председатель российского правительства Сергей Степашин, чьи слова приводит RT.

«Я, как военный человек, хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка, с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», - сказал он.

Эксперт уточнил, что власти в этом случае не успели создать новую линию обороны, а также получили фронду. То есть, 90% западных украинцев были полицаи, воевавшие против нас, добавил Степашин.

Он подчеркнул, что именно это решение Сталина спровоцировало распространение идей нацизма на Украине.