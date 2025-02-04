news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 4 февраля 2025 20:41

Степашин назвал ошибкой Сталина присоединение Западной Украины к СССР

Одна из главных ошибок Иосифа Сталина - присоединить к Советскому Союзу земли Западной Украины, ранее принадлежавшие Польше. Так считает председатель Императорского православного палестинского общества, бывший председатель российского правительства Сергей Степашин, чьи слова приводит RT.

«Я, как военный человек, хочу сказать, что была допущена Сталиным самая большая ошибка, с моей точки зрения. Это присоединение Западной Украины», - сказал он.

Эксперт уточнил, что власти в этом случае не успели создать новую линию обороны, а также получили фронду. То есть, 90% западных украинцев были полицаи, воевавшие против нас, добавил Степашин.

Он подчеркнул, что именно это решение Сталина спровоцировало распространение идей нацизма на Украине.

#Украина #ссср #иосиф сталин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

«Наказали слишком строго»: призывавший убивать русских студент обжаловал приговор

3 февраля 2025
«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

«Жизнь его потрепала, но он не прогнулся»: ушел из жизни бизнесмен Михаил Скоблионок

3 февраля 2025