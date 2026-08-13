news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 16:17

Степанова: «Я тренируюсь там, где нужно, и ориентируюсь на международные старты»

Читайте нас в
Телеграм
Степанова: «Я тренируюсь там, где нужно, и ориентируюсь на международные старты»
Фото: t.me/ski_tatarstan

Российская лыжница Вероника Степанова, выступающая за Татарстан на внутрероссийских первенствах, заявила, что продолжает подготовку с прицелом на международные соревнования, поэтому часть сборов проводит в Европе. По её словам, это необходимо для участия в «призовых скачках» и выполнения обязательств перед государством и спонсорами.

«Я тренируюсь там, где нужно мне и где посчитал нужным мой тренер. Он знает, что делает. Например, в Западной Европе — потому, что "призовые скачки" в лыжных гонках (пока) проходят именно там. Именно для этого нас выращивают, поят, кормят и холят», — сказала Степанова в интервью «Матч ТВ».

Она также подчеркнула, что её цель — высокие результаты, а не просто участие. «Мои обязательства в контракте с государством и спонсорами — как можно лучше выступить именно на международных соревнованиях. Через три месяца или через три года — это наши вопросы. Я сейчас гораздо сильнее себя прежней, и участие ради участия — не мой путь. Человек разумный поймёт, что для успеха важна каждая деталь, каждая мелочь. А с идиотами объясняться нет ни причин, ни выгод», — добавила спортсменка.

Напомним, что ранее лыжница уже высказывалась о трудностях с международным допуском. Однако, несмотря на политические ограничения, она продолжает готовиться к крупным стартам.

#лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Двое детей и женщина погибли в ДТП с тремя авто на трассе в Татарстане

Двое детей и женщина погибли в ДТП с тремя авто на трассе в Татарстане

12 августа 2026
Спускаясь по простыням, мужчина сорвался с балкона казанской многоэтажки

Спускаясь по простыням, мужчина сорвался с балкона казанской многоэтажки

13 августа 2026
Новости партнеров