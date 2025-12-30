Степанова: «В элиту лыжного спорта всем бесталанным вход закрыт»

Фото: телеграм-канал Вероники Степановой

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась в своем телеграм-канале о блогерах, которые критически восприняли ее идею о выделении отдельной федерации для элиты лыжного спорта.

«Теперь все встало на свои места: блогеры, страдающие от нереализованных лыжных фантазий детства, и значительная часть их аудитории – это как раз те, кто всю жизнь «бегал по сороковым местам». И теперь живет воспоминаниями о том, как он удержался на подъеме за самим Легковым. Или Зимятовым. Или Раисой Петровной Сметаниной. Один раз, в давно забытом году.

Вот потому таких и раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу. В которую всем талантливым несложно будет отобраться – а вот бесталанным вход, скорее всего, закрыт. Пусть бухтят среди себе подобных что хотят – право имеют. Главное, не путать «бухтение в чатах» с мнением профессионалов, субъектов процесса. Для которых, в массе, ясно – нужны реформы, и нужны быстро», – написала Степанова.

Вероника Степанова является Олимпийской чемпионкой 2022 года в лыжной эстафете. В общем зачете Кубка России 2025/26 она идет на 22-м месте, в ее активе 119 очков.