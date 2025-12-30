news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 30 декабря 2025 18:22

Степанова: «В элиту лыжного спорта всем бесталанным вход закрыт»

Читайте нас в
Телеграм
Степанова: «В элиту лыжного спорта всем бесталанным вход закрыт»
Фото: телеграм-канал Вероники Степановой

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова высказалась в своем телеграм-канале о блогерах, которые критически восприняли ее идею о выделении отдельной федерации для элиты лыжного спорта.

«Теперь все встало на свои места: блогеры, страдающие от нереализованных лыжных фантазий детства, и значительная часть их аудитории – это как раз те, кто всю жизнь «бегал по сороковым местам». И теперь живет воспоминаниями о том, как он удержался на подъеме за самим Легковым. Или Зимятовым. Или Раисой Петровной Сметаниной. Один раз, в давно забытом году.

Вот потому таких и раздражает мое предложение выделить элиту лыжного спорта в отдельную лигу. В которую всем талантливым несложно будет отобраться – а вот бесталанным вход, скорее всего, закрыт. Пусть бухтят среди себе подобных что хотят – право имеют. Главное, не путать «бухтение в чатах» с мнением профессионалов, субъектов процесса. Для которых, в массе, ясно – нужны реформы, и нужны быстро», – написала Степанова.

Вероника Степанова является Олимпийской чемпионкой 2022 года в лыжной эстафете. В общем зачете Кубка России 2025/26 она идет на 22-м месте, в ее активе 119 очков.

#лыжные гонки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

Нет черным платьям и конине: в чем, с какой прической и каким меню встречать 2026 год?

29 декабря 2025
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025