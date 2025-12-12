Степанова: Подавать заявку на «присвоение статуса нейтрального атлета в FIS» я не буду

Фото: телеграм-канал Вероники Степановой

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представляющая Республику Татарстан Вероника Степанова объявила, что не будет подавать заявку на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе и дождется, когда это будет возможно с собственным флагом и гимном. Об этом спортсменка написала в своем телеграм-канале:

«Подавать заявку на "присвоение статуса нейтрального атлета в FIS" я не буду. Не в нынешней форме: "спортсмены должны воздерживаться от любых действий или коммуникации, связанных с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом РФ".

Я гражданка России и российская спортсменка, мне нечего скрывать и нечего стыдиться, свой выбор я давно сделала, свои взгляды давно выразила — и не меняю. Тех, кто подал на нейтральный статус — а среди них немало моих друзей, в лыжах и других видах спорта — не осуждаю. И не обсуждаю их человеческие качества и мотивы.

У кого есть глаза на лице и мозги в голове, увидит: у нас в лыжной сборной, в спорте, вообще в стране есть свобода мнений и право иметь разные взгляды — да, в рамках законов. Чего и коллегам из Европы от души желаю.

А я вернусь на международную арену именно "с государственным флагом, гимном, гербом или любым другим символом РФ". Это будет и будет скоро!» — написала Степанова.

Напомним, что на этой неделе двое лыжников из России и сборной РТ Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и примут участие в Кубке мира в Давосе в рамках квалификации на ОИ-2026.