Степан, Зиннур и Талия стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

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За прошедшую неделю в Казани родилось 443 ребенка. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, — 239 и 204 соответственно, сообщает мэрия столицы РТ.

Самый крупный ребенок, родившийся за последние семь дней, весил 5230 граммов, а самый маленький — 970.

Традиционно мэрия подготовила рейтинг самых популярных и наиболее редких имен новорожденных. Так, чаще всего горожане называли малышей Амир, Савелий, Арсений, Тимур, Арина, Азалия, Кира и Ева. Наиболее редко же встречались имена Степан, Замир, Илья, Зиннур, Агния, Талия, Рушана и Аниса.

По данным Управления ЗАГС Казани, с 10 по 16 июля в городе поженились 342 пары. В эти дни в столице РТ был зарегистрирован трехтысячный брак этого года. Юбилейной парой, оформившей отношения, стали Евгений и Александра Романовы .