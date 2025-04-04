Степан Терехов: «Планируем вернуться в Екатеринбург»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Степан Терехов после проигранной пятой встречи с «Автомобилистом» (0:2) в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина поделился мыслями, почему не получилось забросить в этом матче.

– Меньше угрозы создавали, подвела реализация моментов. Соперник сегодня сыграл надежнее. Атмосфера в раздевалке? Никто не унывает, готовимся к следующему матчу. Подойдем к нему чуть злее, будем сюда переносить серию. Планируем вернуться в Екатеринбург.

– Не думали, что после обилия голов в Казани сегодня будет сложнее забить?

– Нет, вышли с полным настроем, полностью заряженными, но забить не получилось.

Следующая игра пройдет 5 апреля в Казани. Стартовое вбрасывание назначено на 17:00 по московскому времени.