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На главную ТИ-Спорт 24 марта 2025 11:58

Степан Терехов и Ярослав Озолин стали лучшими в последнюю неделю регулярки КХЛ

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Степан Терехов и Ярослав Озолин стали лучшими в последнюю неделю регулярки КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига подвела итоги последней недели регулярного чемпионата КХЛ 2024/2025 годов.

Лучшим вратарем был признан нижнекамец Ярослав Озолин. В трех матчах голкипер «Нефтехимика» одержал три победы, коэффициент надежности – 1,67 пропущенной шайбы за игру и 95,1% отраженных бросков.

Лучшим новичком лиги стал игрок казанского «Ак Барса» Степан Терехов, младший брат Семена Терехова.

В двух проведенных играх защитник набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности +2.

Лучшим форвардом стал представитель «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо, а защитником – Джордан Гросс из минского «Динамо».

Напомним, «Ак Барс» вышел в розыгрыш Кубка Гагарина с пятого места. 26 марта команда Анвара Гатиятулина проведет первую игру с екатеринбургским «Автомобилистом» в гостях.

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик
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