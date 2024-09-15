«Стенка на стенку»: тренировку по кулачному бою для новичков провели в казанском парке

Сегодня в Казани состоялось открытие турнира Федерации традиционных видов спорта «Двуглавый орел». В рамках мероприятия для начинающих спортсменов организовали мастер-класс по кулачному бою.

По словам одного из организаторов, который также является участником «Двуглавого орла», все началось с небольшой местной секции, где молодые люди занимались тренировками.

«Началось все с “местечковой” секции, куда ребята ходили тренироваться. Пропала секция, но не пропало желание», – рассказал один из организаторов.

После церемонии открытия тренер по боксу организовал для всех желающих вводную тренировку и разогревающую разминку. После этого участники смогли насладиться зрелищным кулачным поединком, который проходил по принципу «стенка на стенку».

«Здесь собрались люди, которым близки традиционные ценности, те, кто радеют за спорт», – поделился организатор соревнований.

Фото: © Кирилл Гумиров \ «Татар-информ»

Организацией мероприятия занялась общественная организация «Двуглавый орел». Они обеспечили присутствие опытного тренера, предоставили необходимую экипировку, включая бинты и перчатки, и пригласили людей принять участие. Возрастных ограничений не было – самому юному участнику турнира было 15 лет, а самому старшему – 55.

«Все друг с другом общаются, весело и с пользой проводят время», – рассказал один из тренеров.

Мероприятие прошло на высоком уровне и без происшествий. Большинство участников обменялись контактами и договорились о совместных тренировках в будущем. Некоторые, даже не имея спортивного опыта, записались в секцию вместе с новыми товарищами.