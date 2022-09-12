Стендап «Лапшерезка» и «Бәлеш шоу»: «Вкусная Казань» представит новшества на гастрофесте

17 и 18 сентября с 12.00 до 20.00 на площади перед Дворцом земледельцев в столице Татарстана будет проходить главное гастрономическое событие года — фестиваль «Вкусная Казань». Свою продукцию посетителям фестиваля представят 50 заведений общепита. Гости фестиваля смогут продегустировать блюда и принять участие в мастер-классах. Впервые им предстоит выбрать лучший казанский десерт, увидеть стендап «Лапшерезка» и поучаствовать в «Бәлеш шоу», рассказала на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«В „Бәлеш шоу“ шефы Казани и Москвы поделятся лучшими рецептами национальных кухонь. А гости смогут попробовать традиционные, на первый взгляд, блюда, но каждое из них будет с уникальным почерком мастера. Любителей сладкого приглашают на дегустацию десертов. Будет организовано народное голосование и учтена оценка профессиональных кондитеров. Вдоволь надегустировавшись, предлагаем накачать мышцы живота на гастрономическом стендап шоу „Лапшерезка“ — шоу, в котором молодые комики поделятся своими юмористическими рассуждениями и еде, семье и быте», — доложила Санникова.

В программе фестиваля в этом году запланировано большое количество мастер-классов от маститых поваров и бренд-шефов. Так, например, шеф-повар ресторана «Сказка» Андрей Саховский организует мастер-классы по приготовлению салата «Леса Татарстана» с ростбифом и репой и тарта с карамелизированными яблоками от татарстанских садоводов.

На площадке будут работать несколько тематических зон — «Молочная улица», «Сырный переулок», «Мясная площадь», «Сладкий проспект», «ПП район». На каждой площадке посетители смогут продегустировать блюда и узнать лучшие рецепты и секреты приготовления блюд.

Также на фестивале будет работать лекторий «Я сам», а для удобства гостей разработана гастронавигация по тематическим площадкам. Помимо этого, для посетителей праздника артисты Дворца культуры имени Саид-Галиева представят спектакль о легендах Казани.

«Фестиваль пройдет в восьмой раз, но цели все также неизменны: популяризация татарской национальной кухни, развитие культуры еды, презентация широкого разнообразия форматов еды, а также демонстрация радушия и гостеприимства Казани», — отметила Санникова.