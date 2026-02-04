Стендап-комика Останина* приговорили почти к шести годам за оскорбление участника СВО

Мещанский суд Москвы приговорил стендап-комика Артемия Останина* к 5 годам и 9 месяцам колонии. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти. Кроме тюремного срока, ему назначили штраф 300 тысяч рублей и запретили администрировать сайты три года, передает ТАСС.

По данным следствия, Останин* допустил оскорбительные для религиозных чувств граждан высказывания во время выступления 7 марта 2025 года в московском клубе. Запись этого стендапа позже появилась в интернете. Второй эпизод касается выступления 15 марта, где он высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Эта запись также была опубликована. Его действия квалифицировали как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Позднее стендап-комик извинился и заявил, что не хотел никого оскорбить.

Прокурор просил назначить Останину* 5 лет 11 месяцев колонии, штраф и аналогичный запрет на администрирование сайтов. Сам комик вину не признал. В ходе рассмотрения уголовного дела стало известно, что ему также инкриминировали создание организованной преступной группы.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.