Стендап-комик Останин* обвиняется в создании ОПГ, оскорблявшей чувства верующих

Стендап-комика Артемия Останина* обвинили в создании преступного сообщества для для совершения публичных действий, оскорбляющих религиозные чувства верующих. Об этом пишут РИА Новости.

Согласно позиции обвинения, комик руководил сообществом по созданию коротких номеров, которые ради привлечения внимания унижали верующих и людей с увечьями; эти записи затем размещались на его личном канале. По словам прокурора, участники группы занимались написанием текстов, монтажом, съемкой и размещением видео.

Личности тех, кто в нее входил, пока не установлены, а сам Останин вину не признает.

Напомним, что в марте прошлого года комик вышел на сцену с юмористическим номером, содержащим высказывания, оскорбительные для верующих. В выступлении всего неделю спустя он публично унизил людей с ограниченными возможностями, угрожая при этом насилием.



* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.