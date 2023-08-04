Стендап и автограф-сессия татарстанских блогеров: в Казани прошла «Арбуз и дыня Party»

В Казани прошел фестиваль любимых многим лакомств «Арбуз и дыня Party». Летняя вечеринка собрала десятки гостей и жителей города на Фестивальном бульваре. Их поприветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Арбузно-дынная вечеринка проходит второй год подряд и собирает множество людей – как жителей, так и гостей замечательной Казани. Мы верим, что праздник перерастет в добрую традицию и будет проводиться ежегодно, набирая все большие обороты, ведь впереди у нас большие планы», – отметил Садыков.

После торжественного открытия на импровизированной сцене выступили артисты татарской эстрады, в том числе известный музыкант Айдар Ракипов, диджей Ali и рэпер Шакур. Каждый из исполнителей по-настоящему зажег публику и подарил самые яркие впечатления.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам организаторов, идея праздника строится на концепции, что люди бывают двух видов: кому-то нравится арбуз, а кто-то любит есть дыню; кто-то предпочитает пользоваться Android, чем Apple, кому-то ближе жизнь в тихом уютном селе в то время, как другие предпочитают жить в шумном мегаполисе. Каждый выбирает что-то свое. Поэтому на празднике было также объявлено голосование на любимый летний фрукт.

«Поскольку „Арбуз и дыня Party“ собрал множество положительных откликов от гостей фестиваля в прошлом году, мы также вновь решили организовать праздник под открытым небом. Команда журнала „Ялкын“ с молодежью на одной волне. В этом году мы запустили медиашколу „ШЭП БЛОГЕР“, где кураторами стали известные блогеры Татарстана. В таком темпе мы будем работать и дальше», – рассказал главный редактор журнала Ильназ Фазуллин.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кроме ожидаемых продуктов, гости вечеринки могли угоститься летними ягодами. Также состоялся татарский стендап, автограф-сессия популярных блогеров Татарстана и презентация всех летних номеров журнала для подростков «Ялкын».

В завершение праздника лета команда периодического издания наградила авторов, которые закончили в этом году одиннадцатый класс. Среди памятных подарков – благодарственное письмо и сувенирная продукция АО «Татмедиа», в том числе блокнот, термос, ручки и шоппер. Главный редактор журнала поблагодарил за работу, а также пожелал юным журналистам успехов на литературном поприще.