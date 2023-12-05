Стенд Татарстана вызвал большой интерес на выставке «Евразия» в Иране

Татарстан принимает участие в международной выставке «Евразия» в Тегеране. Стенд республики вызвал большой интерес со стороны участников события, рассказал замглавы Минпромторга республики Марат Минибаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Видим большой интерес к республике, на стенде проходит очень много встреч. В частности, с Торгово-промышленной палатой Гулистана, свободной экономической зоной „Маку“, Российско-Иранским деловым советом, рядом предприятий — от нефтехимии и энергетики до сельского хозяйства и производства удобрений. Активно проводит переговоры промышленный кластер РТ. Вчера стенд посещал министр промышленности, месторождений и торговли Ирана», — перечислил заместитель министра.

Выступая на пленарном заседании о развитии экономических отношений со странами — членами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации и стран Персидского залива, он пригласил участников на международные выставки и события в Татарстане. Это в том числе KazanForum, Татарстанский нефтегазохимический форум, Татарстанский форум по энергетике и энергоресурсоэффективности.

Минибаев подчеркнул, что отношения России с Ираном носят теплый и дружественный характер. Татарстанский бизнес также заинтересован в сотрудничестве с иранскими партнерами. Так, к примеру, из РТ уже экспортируются жиры, механические устройства и масла.

«Уверен, что в ближайшие годы мы будем наращивать взаимный товарооборот. Наша республика всегда открыта для новых проектов, и мы готовы оказать поддержку партнерам в их реализации», — заключил Минибаев.