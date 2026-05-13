Стенд Генпрокуратуры РФ открылся на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Стенд Генпрокуратуры России открылся на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как отмечают в ведомстве, участие Генпрокуратуры РФ в работе форума является продолжением организованной по указанию Генпрокурора Александра Гуцана системной работы в сфере защиты прав добросовестного бизнеса.

«На интерактивной площадке каждый в режиме реального времени может получить разъяснения по волнующим вопросам, обсудить возникающие правовые сложности. На оставленные письменные обращения прокурорами будут даны компетентные ответы», – говорится в сообщении.