Общество 13 мая 2026 17:08

Стенд Генпрокуратуры РФ открылся на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum»

Стенд Генпрокуратуры России открылся на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Как отмечают в ведомстве, участие Генпрокуратуры РФ в работе форума является продолжением организованной по указанию Генпрокурора Александра Гуцана системной работы в сфере защиты прав добросовестного бизнеса.

«На интерактивной площадке каждый в режиме реального времени может получить разъяснения по волнующим вопросам, обсудить возникающие правовые сложности. На оставленные письменные обращения прокурорами будут даны компетентные ответы», – говорится в сообщении.

#Генпрокуратура РФ #россия-исламский мир #Прокуратура Татарстана
