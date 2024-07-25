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Стена аптеки рухнула на рабочего в челнинском поселке ГЭС
Прокуратура Челнов начала проверку по факту обрушения стены, в результате которого пострадал рабочий.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел сегодня в поселке ГЭС. В здании аптеки обрушилась стена, под обломками которой оказался 30-летний мужчина. Обстоятельства происшествия и степень травм пострадавшего уточняются.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел во время ремонтных работ в аптеке, находящейся в доме на улице Набережная Габдуллы Тукая.
«Прибывшие пожарные ПСЧ-55 ГУ МЧС России по РТ извлекли 35-летнего пострадавшего и передали его медикам скорой помощи», – рассказали агентству в ведомстве.
Мужчину со множественными травмами госпитализировали в БСМП.
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