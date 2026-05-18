Стелу «Яр Чаллы» на набережной Табеева в Автограде заменят на новую с подсветкой

В Набережных Челнах на набережной Фикрята Табеева меняют стелу «Яр Чаллы». Об этом пишет газета «Вести КАМАЗа».

Внимание горожан привлекло исчезновение части конструкции, стоящей на склоне у пляжа. Они начали обсуждать судьбу стелы в социальных сетях. После этого в администрации Челнов объяснили, что речь идет не о полном демонтаже: старую надпись заменят на новую, с подсветкой.

Стела «Яр Чаллы» была установлена рядом с берегом Камы в 2013 году в рамках благоустройства территории, в 2016-м названной в честь руководителя Татарской АССР с 1960 по 1979 год Фикрята Табеева. Высота составляющих стелу букв равнялась примерно 8 метрам. Сооружение стало одной из визитных карточек Автограда и вошло в число любимых фотозон челнинцев.

Впрочем, вскоре горожан начало беспокоить состояние стелы. Так, они обращали внимание на повреждение буквы «ы» и заросли травы вокруг конструкции. Позднее, в 2021 году, неравнодушные челнинцы обратились в «Народный контроль» с просьбой заново покрасить декоративное сооружение.