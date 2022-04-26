«Стелс-омикрон» уже в России: вирусолог КФУ о новой волне пандемии

Какой будет следующая волна коронавируса, каким может быть новый штамм Covid-19, кому стоит опасаться подъема заболеваемости больше всего – на эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберт Ризванов.

Альберт Ризванов рассказал, что сейчас заболевание Сovid-19 вызывает штамм «омикрон», но возникают и новые его подтипы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подъем заболеваемости в других странах связан с «омикроном» и его подтипами

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Альберт Ризванов в интервью «Татар-информу» рассказал, что сейчас заболевание Сovid-19 вызывает штамм «омикрон», но возникают и новые его подтипы.

«Наиболее распространенным сейчас считается “стелс-омикрон”. Он более заразен, чем другие. Хотя появляются и новые варианты – третий, четвертый, пятый. Все они немножко отличаются друг от друга. Но пока о том, что какой-то из них начал активно распространяться значительно быстрее других, речи не идет», – рассказал ученый.

В разных странах распространяются разные варианты вируса. По словам Альберта Ризванова, их могут переносить путешественники.

«На данный момент нет данных по их заразности или патогенности, то есть о тяжести вызываемых ими заболеваний», – отметил Альберт Ризванов.

Однако все подвиды, подштаммы «омикрона» обладают одним свойством – они более заразные, чем предыдущая «дельта», но менее патогенные – вызывают более легкое течение заболевания.

В Россию штамм «стелс-омикрон» уже проник. Но когда заболеваемость начнет расти в Татарстане, прогнозировать сложно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Истерия вокруг коронавируса схлынула – это может сыграть злую шутку»

Альберт Ризванов подчеркнул, что в Россию штамм «стелс-омикрон» уже проник. Но когда заболеваемость начнет расти в Татарстане, прогнозировать сложно.

«Все-таки предыдущая волна и кампания вакцинации сформировали неплохой коллективный иммунитет. Правда, сейчас ограничительные меры в существенной мере ослаблены, даже несмотря на то, что официально масочный режим не отменяли, но все равно в магазинах, общественных местах проверки практически не проводятся. Жители перестали соблюдать все ограничительные меры. Мозг человека устроен так, что он переключается на новые задачи», – подчеркнул вирусолог.

По его словам, сейчас людей больше беспокоит ситуация на международной арене и санкции.

«Получилось, что истерия по поводу коронавируса схлынула, люди перестали обращать на это внимание. Это может сыграть злую шутку. Особенно для тех, кто не вакцинировался или не ревакцинировался, – они могут быть в зоне риска, когда возникнут условия для сезонного подъема легочных заболеваний», – подчеркнул специалист.

Существует процент людей, которые болеют коронавирусной инфекцией, вызванной предыдущими штаммами Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Каким будет новый штамм?

Ученый отметил, что дельта-штамм еще не исчез. Существует процент людей, которые болеют коронавирусной инфекцией, вызванной предыдущими штаммами.

«Это значит, что все равно возникает опасность, что и на их основе может появиться новый штамм. Плюс у новых штаммов есть понятие ревертанты – происходит возврат к предыдущим мутациям. Иногда происходит обратная мутация, иногда возвращается исходный генетический текст в геноме», – объяснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ.

К тому же существует огромное количество новых подвидов «омикрона». По словам ученного, есть опасность скрещивания штаммов.

«Могут возникать новые штаммы, когда “голова” от генома от одного, “хвост” – от другого. Это также может приводить к появлению новых штаммов», – привел пример вирусолог.

Предсказать на данный момент, какой штамм «выстрелит» следующим, очень сложно.

Важно сейчас сохранять бдительность, однозначно прививаться и проходить повторную вакцинацию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вакцина – единственный способ избежать тяжелого течения болезни»

Важно сейчас сохранять бдительность, однозначно прививаться и проходить повторную вакцинацию.

«Потому что вакцина – это единственный эффективный способ избежать тяжелого течения заболевания. А так сбываются предсказания ученых, что ковид со временем может стать как обычная простуда. Надеемся, что так оно и будет. Но даже при обычном сезонном гриппе все равно ежегодно есть рекомендации по вакцинации, чтобы защититься от тяжелого течения заболевания», – заключил Альберт Ризванов.

Ученый выразил надежду, что пандемия коронавирусной инфекции научила людей, что в случае болезни необходимо обращаться к врачу и сидеть дома, а не ходить на работу и в гости.

«До Covid-19 люди шли на работу, совершая этим, как им казалось, “трудовой подвиг”. На самом деле, они не только сами плохо работают в таком состоянии – их работоспособность снижается из-за плохого самочувствия, но и подвергают опасности окружающих. Это в конечном итоге приведет к гораздо большим потерям продуктивности и, самое главное, здоровья», – заметил ученый.

Альберт Ризванов уверен, что лучшее время для прививки специально подобрать нельзя. Нужно вакцинироваться и ревакцинироваться, как только возникает возможность и позволяет здоровье, то есть отсутствуют противопоказания, или подходит время повторной иммунизации – для коронавируса это каждые полгода.

«Особенно актуально, я считаю, будет ревакцинироваться от Covid-19 и гриппа в конце лета – начале сентября, перед традиционным сезоном ОРВИ», – подытожил вирусолог.