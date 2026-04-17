«Стекляный потолок» Квартальнова и путч легионеров: что ждет наставника после провала

Вылет минского «Динамо» стал главной драмой второго раунда, обнажив старые тактические раны Квартальнова и спровоцировав споры о конкурентоспособности специалиста. Почему «вертикальный» хоккей вновь разбился о системный «Ак Барс», был ли неизбежен конфликт с легионерами и где теперь окажется самый эмоциональный тренер КХЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Дмитрий Квартальнов признал свои ошибки

Поражение в Казани поставило точку в самом неоднозначном походе минского «Динамо» за Кубком Гагарина. Серия, которая виделась как битва равных, обернулась для подопечных Дмитрия Квартальнова сухим поражением 0–4. Провал команды Дмитрия Квартальнова, которая буквально рассыпалась в четвертьфинале, выглядит особенно парадоксально на фоне блестящего регулярного чемпионата, где «зубры» впервые в истории взлетели на вторую строчку Запада, и сокрушительной победы над московскими одноклубниками в первом раунде.

После того как Минск «под ноль» закрыл серию с москвичами, болельщики ждали если не финала, то как минимум затяжной рубки с «Ак Барсом». Однако реальность оказалась суровой: казанская команда методично убивала все попытки минчан вернуть себе уверенность в серии с москвичами. «Зубры» вроде и не действовали безнадежно, не опускали руки, периодически создавали мощный навал на ворота казанцев, но те перекрывали абсолютно все, задушив любые порывы минчан создать у ворот «Ак Барса» что-либо осознанное.

Созидательная игра, приносившая плоды в регулярке, в плей-офф наткнулась на организованную оборону казанцев. Но самое парадоксальное в том, что никто до сих пор так и не понял, почему «Динамо» развалилось. Объяснять только эмоциями Дмитрия Квартальнова слишком однобоко и не передает всю картину происходящего в этой серии.

Дмитрий Квартальнов поначалу срывался то на пресс-атташе клуба в Минске, то публично обвинял свою команду в бесхарактерности. Многие сочли это за срыв, но мы прочли в этом попытку растрясти команду, и как показал четвертый матч, это сработало – иностранцы показали своему тренеру, что готовы биться на льду, растянув первый период на 50 (!) минут за счет драк, которые они, в общем-то, выигрывали. Но после четвертого поединка мы увидели совсем другого Дмитрия Вячеславовича. Он откровенно, открыто и спокойно все выложил. Честно признал, что дело не только в отсутствии характера, но и в том, что он сам неправильно выбрал тактику игры через атаку, по сути сознавшись, что ему не хватает гибкости к плей-офф.

Фото: ak-bars.ru

«0–4, что здесь говорить? Конечно, сбили, переиграли. Можно говорить что угодно. Мы не нашли ключи, у нас был шанс в Минске зацепиться, там всё было на тоненького. Здесь нужно было чуть-чуть по-другому сыграть третий матч. Центральная ось у соперника очень хорошая. Мы чуть не перестроились, хотели атакой, а она у нас не пошла», — говорил Квартальнов.

Квартальнову не хватает гибкости и умения учиться на чужих ошибках. Но он растет над собой с каждым сезоном

Этот ответ на пресс-конференции – лучший показатель, что Дмитрий Квартальнов растет. Вот только учеба его явно подзатянулась. Каждый новый опыт с каждой следующей командой будто дает ему новые знания, которые он учитывает в дальнейшем, но вновь возникают ситуации, с которыми он справиться за счет предыдущего опыта не может. Вечный студент от хоккея.

Вылет «Динамо» стал подтверждением, что прямолинейный, энергозатратный и предельно агрессивный хоккей Квартальнова имеет вполне осязаемый «стеклянный потолок». На протяжении многих лет мы наблюдаем одну и ту же картину: в регулярном чемпионате его команды выглядят мощными атлетами, сметающими всё на своем пути за счет физики и давления, но как только дело доходит до весенних шахматных партий на вылет, система дает сбой. Главная претензия к Дмитрию Вячеславовичу остается неизменной — не хватает гибкости в хоккее, не хватает прозорливости – когда можно учиться не только на своих предыдущих ошибках, но и изучать чужой опыт, чтобы не повторить его самому.

Квартальнов — тренер-максималист, чья эмоциональная заряженность является одновременно и его главным топливом, и его же проклятием. Его стиль требует от игроков работы на пределе возможностей, что неизбежно ведет к эмоциональному выгоранию лидеров к решающим матчам.

История его карьеры в ЦСКА, «Локомотиве» и том же «Ак Барсе» полна примеров, когда в шаге от триумфа его команды внезапно теряли нити игры, становясь предсказуемыми для соперников. Квартальнов остается заложником собственной философии «вертикального» хоккея, которая в современных реалиях КХЛ все чаще пасует перед системной обороной и терпением.

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Итоговое деклассирование минчан от Казани ставит руководство «Динамо» перед тяжелейшим выбором. С одной стороны, Квартальнов обеспечил команде исторический взлет в регулярке и уверенный проход первого раунда, что для белорусского клуба является серьезным достижением на фоне всей его предыдущей истории выступлений в КХЛ. С другой — полная беспомощность в серии со вторым соперником заставляет задуматься: способен ли этот тренер на эволюцию или его предел — это яркая, но короткая вспышка в начале весны? Контрактная ситуация специалиста остается туманной, и хотя он сам на публике сохраняет видимое спокойствие, за закрытыми дверями наверняка идет жесткая ревизия итогов сезона. Останется ли он в Минске, чтобы попытаться взломать этот «стеклянный потолок», в который постоянно упирается, в следующем году, или его эпоха в «Динамо» завершится на этой минорной ноте — вопрос, ответ на который определит вектор развития клуба на ближайшие несколько лет.

Скандал с легионерами как показатель, что Квартальнов был прав: полагаться на иностранный легион в плей-офф КХЛ опрометчиво

Ситуация не так однобока даже с учетом вышеописанных проблем в тренерском ремесле Дмитрия Квартальнова. Не последнюю роль сыграла и ситуация с иностранцами в «Динамо-Минск», которые составляют там костяк команды.

Слухи о серьезном разладе в раздевалке минского «Динамо» после третьего матча с «Ак Барсом» быстро разошлись по спортивным медиа, добавив негатива и без того тяжелой серии. Инсайды о так называемом «путче» легионеров указали на глубокий конфликт между иностранными игроками и тренерским штабом.

Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Судя по всему, привычные методы давления и жесткий стиль Квартальнова в какой-то момент перестали работать, вызвав открытое недовольство лидеров команды. В этой критической ситуации ключевую роль сыграла позиция руководства клуба: боссы «зубров» не стали безоговорочно поддерживать тренера в его попытках применить жесткие дисциплинарные санкции, что фактически лишило Квартальнова контроля над коллективом в решающий момент сезона. В итоге команда разделилась на лагеря, а легионеры, на которых в межсезонье возлагалась основная ответственность, по мнению тренера, попросту перестали биться на льду.

Судя по всему, история нынешнего сезона должна в очередной раз объяснить, почему тот же «Куньлунь» а-ка «Шанхай» так и не может вылезти из трясины, в которой пребывает из года в год. Легионерская команда не видит необходимости рвать жилы ради трофея в КХЛ.

Более того, этот кейс как влитой укладывается в позицию Дмитрия Квартальнова, который никогда не славился большой любовью к легионерам и чаще предпочитал обходиться «своими». История лишь подтвердила, что на иностранных игроков в КХЛ сложно положиться в по-настоящему стрессовых ситуациях.

Карьера Дмитрия Квартальнова и раньше была отмечена подобными эпизодами, которые только укрепляли его скептическое отношение к «варягам». Можно вспомнить ситуацию в «Локомотиве», когда тренер принципиально отказался от услуг Жильбера Брюле еще до начала сезона, увидев, что хоккеист не готов выкладываться.

Еще более показательна история в казанском «Ак Барсе», когда в самый ответственный момент плей-офф легионеры в лице Стефана Да Косты, Найджела Доуса и Патриса Кормье фактически ушли в тень и не показали ожидаемого уровня игры. Особенно ярким примером стал Да Коста, который вел переговоры и договорился о переходе в «Автомобилист» прямо во время кубковых матчей за Казань.

Фото: ak-bars.ru

Нынешний провал в Минске наглядно демонстрирует, что ставка на большое количество легионеров в команде Квартальнова часто становится миной замедленного действия. Иностранные игроки, не всегда готовые мириться с авторитарным подходом, в плей-офф превращаются в слабое звено. Для тренера, который требует от подопечных полной самоотдачи и дисциплины, такой избыток иностранных игроков привел к потере командного духа. В раздевалке вместо сплоченного коллектива оказались две разрозненные группы – из белорусской молодежи и опытных россиян Шипачева и Галиева с одной стороны и иностранцев, которые в решающий момент не захотели «умирать» на льду ради общей цели.

«Трактор», «Динамо»… или «Барыс»? Куда теперь податься Квартальнову?

Если союз Квартальнова и минского «Динамо» всё же окончательно распадется, на рынке КХЛ появится довольно неоднозначная фигура, которой найти работу будет уже не так-то просто. Во-первых, в большинстве топ-команд Квартальнов уже побывал. Но куда важнее, что все руководители команд тоже прекрасно видят и понимают наличие тех самых «болячек», о которых мы писали выше.

Какие варианты для специалиста существуют? Во-первых, еще так и не определились с новым главным тренером в Челябинске, где решили расстаться с Евгением Корешковым. Этот союз был бы интересным экспериментом. У «Трактора» в последние годы стали водиться деньги, чтобы собирать топовый состав. В Челябинске любят полагаться на российских, а чаще – доморощенных игроков, как тот же Виталий Кравцов. Если туда и едут иностранцы, то формата Чарльза Робинсона, к которому вопросов по самоотдаче точно быть не может.

Никто так и не понял, чего ждать от «Динамо». Итоговая пресс-конференция оставила много вопросов без ответов. Остается ли Вячеслав Козлов во главе команды или нет. Придет ли вместо него Роман Ротенберг или нет. Вроде бы и хотят оставить все как есть, но в воздухе повис вопрос об отставке Козлова и перезагрузке системы. Возглавить «Динамо» и навести там порядок для Квартальнова было бы интересным опытом. Отличный стадион, хороший состав. Вот только руководство в этом клубе не менее (а скорее даже более) чудное, чем в «Динамо» минском. Тут самодуров хватает на годы вперед, а требования порой выглядят странно. Не готовы там и платить за молодых игроков, которых так любит поднимать и доводить до топового уровня Квартальнов.

Не совсем понятно, что происходит в «Спартаке», где Алексей Жамнов пользуется авторитетом, но не совсем понятно, решил ли он свои вопросы со здоровьем окончательно. Плюс красно-белые выступили в последнем плей-офф слабее, чем в предыдущие годы на фоне скандалов с расставанием с игроками. Если в Москве захотят перезагрузить проект, то фигура Квартальнова точно будет стоять среди первых в списке.

Фото: spartak.ru

Но то варианты топовые, и еще большой вопрос, не придется ли Дмитрию Квартальнову заново начинать со средних команд, чтобы доказать свою состоятельность?

Одним из вариантов мог бы стать астанинский «Барыс». Несмотря на недавнее продление Михаила Кравца, провал клуба (невыход в плей-офф в сезоне 2025/2026) оставляет пространство для маневра. Квартальнов с его любовью к дисциплине мог бы стать тем самым «хирургом», который проведет зачистку в составе, особенно в части легионеров, к которым у руководства в Астане тоже накопились вопросы. Еще один интригующий сценарий — возвращение в «Сибирь» или работа в клубе уровня «Амура». В Хабаровске, обладающем солидным бюджетом и высокими амбициями, фигура Квартальнова могла бы стать катализатором перехода из статуса крепкого середняка в категорию соискателей больших побед.

Главный вопрос в том, захочет ли сам Дмитрий Вячеславович вновь идти на «стройку» или предпочтет дождаться кризиса в одном из грандов по ходу следующего регулярного чемпионата. Очевидно одно: Квартальнов не из тех, кто долго остается без работы. Его прямолинейный стиль и умение выжимать максимум из среднего состава — товар дефицитный. Но для любого нового работодателя этот контракт станет сделкой с высокой степенью риска: вместе с дисциплиной и физикой в комплекте обязательно пойдет непростой нрав и риск конфликта с игроками.