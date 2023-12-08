Стажировку в ведомствах Татарстана прошли 18 победителей конкурса «Вверх!»

В Казани наградили победителей и финалистов республиканского конкурса «Вверх!». Они преодолели шесть отборочных этапов, а затем прошли месячную стажировку в министерствах и ведомствах Татарстана.

«Конкурс „Вверх!” проводится уже 14-й год подряд. Для нас он имеет важное и глубинное значение, потому что именно здесь формируется кадровый потенциал для ведомств нашей республики, который будет помогать реализовывать разного уровня проекты, мероприятия и государственные задачи. Мы рассчитываем, что вы не остановитесь на попадании в финал и продолжите профессионально развиваться», — обратился к финалистам и победителям конкурса министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Всего в этом году на конкурс «Вверх!» поступило 422 заявки из разных районов Татарстана. По итогам всех конкурсных процедур были определены по девять победителей и финалистов, которые в период с 7 ноября по 6 декабря 2023 года проходили стажировку в органах исполнительной власти Республики Татарстан.

«Мы заинтересованы в том, чтобы к нам на службу приходили молодые, активные, умные люди, чтобы реализовывать те задачи, которые сейчас стоят перед республикой и страной в целом. Поздравляю вас с победой, но в первую очередь вы смогли победить себя, заявившись на этот конкурс, вышли из зоны комфорта, почувствовали, что вам надо узнать что-то новое, встретились с экспертами», — добавил руководитель Департамента государственной службы и кадров при Раисе Республики Татарстан Александр Белов.

Он особенно отметил важность тех знакомств и контактов, которые получили победители и финалисты в процессе стажировки, и выразил надежду, что молодые люди продолжат свой путь на госслужбе.

Одна из победительниц, Алина Давлетшина, рассказала «Татар-информу», что многие ее знакомые уже участвовали в конкурсе «Вверх!», поэтому она знала, какие возможности он может предоставить. На третьем курсе она решила изучить что-то новое и подать заявку.

«Меня всегда тянуло к госслужбе. Это безопасность и стабильность. К тому же это работа для настоящих патриотов, которые хотят принести пользу своей Родине и сделать ее лучше. Я хочу оставаться именно в Татарстане и помогать тут», — заявила девушка.

Давлетшина проходила стажировку в Госкомитете РТ по туризму. По словам победительницы, ее очень вдохновил и впечатлил этот опыт. По окончании вуза она планирует пойти туда работать.