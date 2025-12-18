Стажировку в Минюсте Татарстана прошли 78 сотрудников аппаратов мировых судей

Фото: пресс-служба Минюста РТ

В Министерстве юстиции Татарстана состоялась обучающая стажировка для 78 сотрудников аппаратов мировых судей – помощников мировых судей, секретарей судебного заседания и профильных специалистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мероприятия, нацеленного на повышение профессиональных компетенций участников, руководители и сотрудники различных структурных подразделений Минюста РТ выступили с лекциями по ключевым направлениям деятельности.

Были затронуты вопросы организационно-правового обеспечения, кадровой работы, функционирования единой межведомственной системы электронного документооборота и аспекты противодействия коррупции.

Подобные образовательные мероприятия проводятся ежеквартально. Учебная программа включает комплексное изучение всех основных аспектов работы: от судебного делопроизводства и архивного учета до управления процессами наложения административных штрафов и работы в автоматизированном программном комплексе «Мировые судьи».

Для сотрудников аппаратов мировых судей из судебных районов Татарстана обучение реализуется в дистанционном формате. Но представители судебных районов Казани проходят стажировку очно на базе Минюста РТ.