Стажеры из Азии, Ближнего Востока и Африки оценили технологии «Казаньоргсинтеза»

Молодые специалисты нефтегазовой отрасли из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки посетили предприятие «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) в рамках международной стажировки InteRussia.

Гостям показали Центральную заводскую лабораторию, открытую в прошлом году. Она объединила 28 лабораторий производственных подразделений. Автоматизация процессов выросла с 21% до 70%, что позволило значительно сократить долю ручных измерений. Сейчас в лаборатории работают около 250 человек.

На предприятии большое внимание уделяется многофункциональной подготовке сотрудников, отметила начальник лаборатории полимеров Анастасия Плюснина. По программе универсализации специалисты осваивают работу с различным профильным оборудованием – аналитическим, хроматографическим, весовым, а также методики физико-механических испытаний полимеров.

Одним из ключевых результатов работы лаборатории стало внедрение современной системы экологического мониторинга. Контроль состояния воздушной среды на территории промышленной площадки и в санитарной зоне обеспечивается с использованием мобильной эколаборатории и стационарного поста. Дополнительно применяется экобот «Лаборант» – роботизированное устройство, разработанное российской компанией SMP Robotics специально для нужд «Казаньоргсинтеза».

Особое внимание у гостей вызвали условия труда сотрудников. На территории предприятия работает круглосуточный медицинский пункт, установлены автоматизированные посты ЭСМО (электронной системы медицинского осмотра), с помощью которых ежедневно проводится контроль состояния сотрудников перед началом смен.

Есть проект для психологической разгрузки персонала: оборудованы комнаты отдыха с расслабляющей музыкой, установлены массажные кресла, можно угоститься кислородными коктейлями. За эмоциональным состоянием персонала регулярно следит штатный психолог.

Зарубежные участники отметили высокий уровень организации лаборатории и современных производственных процессов на предприятии. По их словам, визит стал ценным опытом, который позволит внедрить аналогичные практики на родных предприятиях.

«Было интересно узнать, как все работает, какие проекты реализуются, каким образом реализована производственная цепочка, и какие продукты производятся для потребителей», – рассказал экономист из Алжира, который в данный момент работает в Швейцарии Наим Фелла.

Преподавателя химии из Пакистана Маху Гулл впечатлила лаборатория полимеров.

«На предприятии синтезируются многие полимеры, такие как полиэтилен, при этом используются высокотехнологичные и энергоэффективные методы полимеризации. В лаборатории мономеров есть газовый хроматограф, жидкостной хроматограф и многое другое оборудование. Мне очень нравится! В будущем мне бы хотелось здесь работать», – подчеркнула она.

Ей также понравилась комната психологической разгрузки.

«Это отличное решение, которое предприятие внедрило для своих работников. Мне очень здесь понравилось, я считаю, что все должны посетить это предприятие, потому что это такое прекрасное место!» – считает Маха Гулл.

Программа InteRussia для специалистов в области нефти и газа реализуется АНО «Международники» совместно с Фондом Горчакова, АНО «Академия молодежной дипломатии и креативных коммуникаций» и Казанским государственным энергетическим университетом при грантовой поддержке Фонда президентских грантов. Стажировка проходила с 10 по 31 июля в Альметьевске и Казани.