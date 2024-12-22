«Стаж работы волшебником 55 лет»: в Татарстане выбрали народного Деда Мороза

Народным Дедом Морозом в Татарстане стал Робсон Мусин из Актанышского района. За него татарстанцы отдали 61% голосов. Итоги конкурса подвели во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!».

Поздравляла новогодних волшебников и Снегурочку, Алмазию Хазиеву из Актанышского района, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За Дедов Морозов на странице во «ВКонтакте» проголосовали более 6 тыс. человек. Пользователи оставили около 800 комментариев.

Евгений Максимов из Пестречинского района занял третье место, его стаж работы — 15 лет. За него отдали 17% голосов.

Второе место взял Рустам Робсонович Мусин из Актанышского района (сын победителя — прим. Т-и), его стаж — 25 лет. За него проголосовали 19% татарстанцев.