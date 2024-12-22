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«Стаж работы волшебником 55 лет»: в Татарстане выбрали народного Деда Мороза
Народным Дедом Морозом в Татарстане стал Робсон Мусин из Актанышского района. За него татарстанцы отдали 61% голосов. Итоги конкурса подвели во время 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!».
Поздравляла новогодних волшебников и Снегурочку, Алмазию Хазиеву из Актанышского района, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
За Дедов Морозов на странице во «ВКонтакте» проголосовали более 6 тыс. человек. Пользователи оставили около 800 комментариев.
Евгений Максимов из Пестречинского района занял третье место, его стаж работы — 15 лет. За него отдали 17% голосов.
Второе место взял Рустам Робсонович Мусин из Актанышского района (сын победителя — прим. Т-и), его стаж — 25 лет. За него проголосовали 19% татарстанцев.
Фото: стоп-кадры видео.
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