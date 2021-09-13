Стахеевский фестиваль «Верую 2021» собрал в Нижнекамске более полусотни коллективов

Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района РТ

На территории храма Казанской иконы Божией Матери в четвертый раз состоялся Стахеевский фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую». Праздник музыки собрал фольклорные и народные коллективы Нижнекамского района, Казани, Набережных Челнов, Бавлинского, Новошешминского, Ютазинского, Сабинского и Высокогорского районов Татарстана.

В этом году праздник был посвящен Году родных языков и народного единства, а также 55-летию Нижнекамска. «Фестиваль был проведен на высоком уровне. В общей сложности мероприятие собрало около 300 участников. На нижнекамскую землю съехались более 50 коллективов — кряшены, мордва, удмурты, чуваши, звучали песни на разных языках», — рассказала ИА «Татар-информ» организатор фестиваля Раиса Павелкина.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса фестиваль проводился онлайн и длился в течение пяти часов, в нем приняли участие коллективы из Казахстана и Дальнего Востока. «В 2021 году из-за ограничительных мер решили собрать творческие ансамбли только со своей республики. По времени фестиваль шел в течение 4,5 часа», — отметила собеседница агентства.

Помимо музыкальных выступлений, на фестивале работала ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и народных ремесел. Для посетителей была организована фотозона «Стахеевская гостиная», где можно было запечатлеть себя и «побывать» в конце XIX — начале ХХ века. Здесь же был представлен созданный в то время портрет святого Иоанна Кронштадтского, который в течение долгого времени являлся духовным наставником купеческого рода Стахеевых.

«Пролог о жизни купцов представили ученики театральной студии школы №29. Очень хорошо сыграли старшеклассники», — поделилась впечатлениями Раиса Павелкина.

Фестиваль проводится с 2018 года. Первые два прошли на средства гранта от Минэкономики РТ, третий фестиваль поддержала организация «Казанское русское национально-культурное объединение». На средства гранта были пошиты костюмы XIX века — точь-в-точь такие, как у купцов Стахеевых. В этом году на сцене в этих нарядах и были разыграны небольшие театральные сценки из жизни купеческой династии.

Координатор фестиваля «Верую» — советник главы Нижнекамского района Григорий Китанов ранее подчеркнул значимость этого события, которое позволяет участникам почтить память знаменитых российских меценатов Стахеевых и познакомиться с культурным богатством края.

Храм Казанской иконы Божией Матери находится в Нижнекамске, в поселке Красный Ключ. Выбор площадки проведения фестиваля также не случаен. По словам протоиерея Георгия Пестрецова, именно здесь часто бывал впоследствии канонизированный Иоанн Кронштадтский.