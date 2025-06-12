«Ставьте для себя высокие цели»: в Челнах юным гражданам вручили паспорта

В преддверии Дня России во Дворце торжеств Набережных Челнов прошла трогательная церемония: 28 подростков, достигших 14 лет, впервые получили в руки свой паспорт.

Это событие стало не просто официальной процедурой, а настоящим праздником, объединившим важный шаг во взрослую жизнь с общенациональным днем – символом государственности и гражданской зрелости.

На торжество пришли родители, родные и близкие – разделить с детьми волнительный момент. Среди новоиспеченных обладателей паспорта – талантливые и целеустремленные юные челнинцы: художники, танцоры, музыканты, чемпионы Татарстана и даже начинающие инженеры-робототехники.

С напутственным словом к ним обратился мэр города Наиль Магдеев.

«Ставьте для себя высокие цели! Уверен и убежден, что они обязательно будут достигнуты!» – пожелал мэр.

Для каждого из этих ребят сегодняшний день стал шагом в новую, более осознанную жизнь – с правами, обязанностями и большой верой в будущее своей страны.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил жителей страны с Днем России. Подробнее о том, какие события пройдут в ближайшие выходные, читайте в статье: «Лето в Татарстане»: День России, «Троицкие хороводы» и «Отпетые мошенники»