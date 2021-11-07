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Здоровье
7 ноября 2021  19:14

Ставрополье отказалось от продления режима нерабочих дней

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В Ставропольском крае не будет продлеваться режим нерабочих дней. О решении рассказал в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

«Нерабочие дни на Ставрополье продлены не будут. Завтра возвращаемся к обычному режиму жизни — с соблюдением тех требований эпидпрофилактики, которые действовали до начала нерабочей недели», — говорится в сообщении главы края.

Владимиров уточнил, что по 15 ноября школы и вузы региона будут работать в дистанционном формате. В остальном изменений не предполагается.

За время пандемии в Ставропольском крае выявлено более 101 тыс. случаев коронавируса, из которых 77 969 уже выздоровели. Умерли 4 295 человек.

Нерабочие дни были введены по стране с 30 октября по указу Президента России Владимира Путина.

#Коронавирус #Ставропольский край
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