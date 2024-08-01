Ставки по накопительным продуктам ВТБ достигли 20% для всех клиентов

ВТБ расширяет линейку сберегательных продуктов, запуская ВТБ-счет с новой схемой зачисления процентов – на минимальный остаток. Приветственная ставка в размере 20% годовых будет начисляться на минимальный остаток без дополнительных условий в течение двух календарных месяцев. Открыть счет с такой доходностью может любой клиент, вне зависимости от пакета услуг.

Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ будут получать надбавку +3 п.п. дополнительно к базовой ставке. Для всех владельцев накопительного ВТБ-счета, которым не доступен приветственный период, банк дает возможность получить до 18% годовых при совершении операций по оплате товаров и услуг с помощью любой дебетовой или кредитной карты ВТБ: от 10 тысяч рублей в месяц еще +4% годовых к базовой ставке, при покупках от 50 тысяч рублей +6% годовых к базовой ставке.

«На прошлой неделе ВТБ пошел «на опережение» и повысил доходность по вкладам и накопительным счетам, не дожидаясь объявления решения регулятора по уровню ключевой ставки. Мы продолжаем улучшать условия по нашим продуктам и вводим в действие честную ставку 20% годовых при начислении процентов на минимальный остаток на накопительном ВТБ-Счете. Это предложение доступно всем новым клиентам, вне зависимости от пакета услуг, без условий мелким шрифтом. Такие ставки рынок видел два года назад, когда банки решали задачу остановить отток средств со счетов населения. Сейчас ситуация принципиально иная – вкладчики наоборот аккумулируют на вкладах и счетах все больше средств, получая экстра-высокую доходность», – отметил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Он добавил, что клиенты ВТБ открыли более 3 млн накопительных ВТБ-счетов с начала года, а сформированный ими портфель составил 1,4 трлн рублей. Это более 17% от общего объема рублевых пассивов банка. Средний «чек» одного ВТБ-счета составляет более 350 тысяч рублей.