Ставки по кредитам продолжат расти

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Эксперты в сфере макроэкономического анализа Ак Барс Банка считают, что рост ставок по потребительским кредитам может продлиться до середины 2022 года.

10 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75% годовых. По оценке экспертов Центробанка, ко II кварталу текущего года отечественная экономика «достигла допандемического уровня и возвращается на траекторию сбалансированного роста».

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ, начали подниматься ставки по кредитам и депозитам. Потребительские кредиты становятся менее доступными, так как ключевая ставка определяет стоимость денег. По мнению дирекции аналитического маркетинга Ак Барс Банка, рост ставок продлится до 2 квартала 2022 года.

«В ближайшие 2-3 квартала мы можем наблюдать рост ставок по потребительским кредитам, – пояснили в банке. – Ставки могут достигнуть локального пика ближе к середине 2022 года, после чего, вероятно, начнут понижаться вслед за снижением ключевой ставки ЦБ».

В третьем квартале 2021 года ставки по потребительским кредитам начали расти, оттолкнувшись от минимумов, достигнутых в первой половине года. Наблюдаемый рост ставок по кредитам обусловлен повышением ключевой ставки, так как фондирование для банков становится дороже, и, как следствие, кредитные организации вынуждены повышать ставки и по кредитным продуктам.

По мнению экспертов, Центробанк повышает ключевую ставку с целью замедлить разогнавшуюся инфляцию, которая достигла в сентябре уровня 7,3% при таргете ЦБ 4%.

«Регулятор уже 5 раз поднимал ключевую ставку в течение этого года – уровень ставки повысился с 4,25% до 6,75%, – отметили эксперты. – Так как замедления инфляции пока не происходит, то по прогнозам ставка может вырасти до 7,0-7,5% до конца года».

При этом снижение ключевой ставки Центральный Банк начнет при заметном устойчивом улучшении ситуации с инфляцией и инфляционными ожиданиями. Согласно действующим тенденциям, это произойдет не ранее второго квартала 2022 года.

Кроме того, с 1 октября 2021 ЦБ РФ повысил надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким значением полной стоимости кредита и кредитам, предоставляемым заемщикам с высокой долговой нагрузкой, что также приведет к росту процентных ставок по таким кредитам.

Брать потребительские кредиты россиянам все еще выгодно, поскольку изменение ключевой ставки ЦБ пока не повлекло глобального роста процентной ставки у большинства банков. В дальнейшем кредиты подорожают, что повлечет за собой спад покупательной способности и охлаждение спроса.

Банки выдают потребительские кредиты на любые нужды клиента наличными или начисляют на дебетовую карту. По статистике, россияне чаще всего берут кредиты при возникновении непредвиденных финансовых трудностей, а также при необходимости оплатить экстренную медицинскую помощь, дорогостоящую путевку или неотложные ремонтные работы.